“Днес удрят нас, утре сте вие” – мотористи блокират държавата заради скъпа “Гражданска отговорност”

Не плащат вноски, прекратяват полици, 2 млн. евро са изплатени по щети от незастраховани мотоциклети, казват от Асоциацията на застрахователите в България

Хиляди мотористи ще блокират ключови кръстовища в цялата страна днес в 18 ч. Протестът е заради увеличената цена на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. За тях ръстът е над 80%.

“Изразяваме своето категорично несъгласие с неоснователното и рязко увеличаване на застраховките за мотоциклети, въведено без обществено обсъждане и без диалог със засегнатата общност.

Подобни решения, взети едностранно и без прозрачност, поставят в неравностойно положение хиляди мотористи в страната. Повишаването на цените не е съпроводено с ясни аргументи, анализи или обосновка, които да оправдаят тези действия”, пишат в обръщението си от мото клубовете. Според тях е

неприемливо да ги принуждават да сключват застраховка за цяла година,

защото моторите са сезонни средства за придвижване и не могат да се ползват през зимата и в лоши метеорологични условия. Те могат да плащат и разсрочено, но така цената се оскъпява значително.

Рокерите вече се организират в социалните мрежи, където са посочени сборните пунктове в различните градове, откъдето ще потеглят за пътните възли.

“Настояваме компетентните институции и застрахователните компании незабавно да преразгледат въведените условия и цени, като започнат открит диалог с представители на мотообщността. В случай че нашите искания не бъдат чути и не се предприемат реални стъпки за корекция на ситуацията, заявяваме готовността си да организираме мирни протестни действия в цялата страна”, пишат още рокерите.

“При мотоциклетите се наблюдава специфичен риск, свързан с висок дял прекратени полици поради неплащане на разсрочени вноски. По данни за пазара над половината полици за мотоциклети през последните 5 години са били прекратени предсрочно поради неплащане на вноските по полицата. В същото време част от незастрахованите превозни средства продължават да участват в движението, а щетите впоследствие се покриват от Гаранционния фонд, който от 2020 г. насам е изплатил близо 2 млн. евро по щети от незастраховани мотоциклети”, казват от Асоциацията на застрахователите в България.

Заради поскъпването на задължителната застраховка 78 клуба на мотористи в страната са се обединили и са подали групова жалба до Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор (КФН). Няма резултат от нея.

“Хората, които трябва да защитават гражданските ни права, са на хранилка при застрахователите и работят в техен интерес. Вместо реален и конкретен анализ получихме формален административен отговор. Говорят за средно увеличение от 10-13%, а всички виждаме, че е над 80%. Най-абсурдното е, че според тях застрахователите нямали задължение да предлагат краткосрочни застраховки или на вноски въпреки сезонния характер на моторите”, недоволстват от мотоклубовете.

“Днес удрят мотористите, утре ще ударят всички моторни превозни средства. Ще има затворени пътни възли.

Ще има неудобство. Знаем, че никой не обича да чака в трафик

Не ни гледайте като пречка. Застанете до нас. Когато минете покрай протестиращи мотористи, не виждайте мотори. Вижте хора - бащи, майки, семейства, приятели. Хора, които просто отказват да мълчат", казват от мотоклубовете и призовават хората да ги подкрепят. Рокери откриват мотосезона преди 2 седмици. Сега в същия състав ще протестират. Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

За да информират хората, те са публикували и карта с точките, на които ще има протест и преминаването няма да е възможно за 1 час. Това са 25 ключови кръстовища и пътни артерии до големите градове, включително и по пътя за Гърция.

Според Асоциацията на застрахователите основните фактори, които определят цената по “Гражданска отговорност”, са честотата на щетите и размерът на изплатените обезщетения. Посочват, че България продължава да бъде сред държавите с най-висока пътна аварийност в Европа, а

разходите за ремонти, медицински услуги и обезщетения нарастват

устойчиво в целия ЕС. По данни на КФН през 2025 г. приходите по “Гражданска отговорност” са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с над 31%.

През цялата 2025 г. по пътищата на страната са загинали 60 мотористи, а 589 са ранени, отчитат от МВР. През 2024 г. загиналите са били 42-ма, а ранените - 627.

Институциите все пак са чули мотористите, защото преди дни омбудсманът сезира Комисията за финансов надзор. Двете институции посочиха, че се обмислят сезонна “Гражнадска отговорност” за тях и законодателни промени в тази посока. Резултат обаче се очаква след няколко месеца, и то ако депутатите подкрепят предложенията.

