Партиите в спор кой да номинира хора за новия ВСС (Обзор)

Единни да възпрат стария да кадрува, може изборът вече да се задвижва 6 месеца преди изтичане на мандата

Върнаха Комисията за противодействие на корупцията

В спор кой освен депутатите да номинира членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) от т.нар. обществена квота влязоха народните представители от “Прогресивна България”, “Продължаваме промяната” и “Демократична България” по време на дебата за промените в съдебния закон. Това е и една от основните разлики между законопроектите на трите формации, които бяха приети на първо четене от Народното събрание в четвъртък.

Управляващите са на мнение, че това е ангажимент на народните представители. От “Продължаваме промяната” предлагат четирима да се излъчват от БАН, Софийския университет, Съюза на юристите и адвокатурата. “Демократична България” пък дава право да номинират трите най-рейтингови юридически факултета и Висшият адвокатски съвет.

Според проф. Янка Тянкова, която е и шефка на правната комисия,

идеята Софийският университет да номинира е дискриминираща спрямо останалите висши училища.

“Софийският университет е най-старият у нас, но законът не дели университетите на стари и нови. Рейтинговата система също е субективна и не дава истинска оценка за качеството на образованието. Истинската оценка е акредитацията. Или даваме възможност на всички университети, или не”, каза проф. Тянкова. Тя преподава във Великотърновския университет. Според Елена Нонева, също от “Прогресивна България”, това ще доведе до напрежение между висшите училища, а колегата ѝ Димитър Петров директно каза, че предложението ограничава правомощията на парламента.

Велислав Величков от ПП репликира, че последната дума пак имат депутатите, които трябва да припознаят обществените номинации.

Единни бяха народните представители по въпроса да се забрани на настоящия ВСС да кадрува. Прокурорската колегия вече спря избора на ръководители в прокуратурите. Според Велислав Величков това било подмазване на новата власт.

От ПП и ДБ обаче са на мнение, че в проекта на управляващите се дава възможност на ВСС да взима кадрови решения в някои ситуации.

От “Възраждане” пък настояха забраната да не засяга назначенията на хората, които са на входа на системата. Става дума за завършващите Националния институт на правосъдието, които трябва да бъдат назначени като младши магистрати, за самите младши магистрати и приетите за обучение за съдии и прокурори.

Друга идея, върху която от “Прогресивна България” предложиха да се помисли, е

изборът на ВСС да се задвижва 6 месеца преди края на мандата, а не както е сега - два.

Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита преди няколко месеца, гласува правната комисия на първо четене след пленарното заседание. От нейното съществуване зависи плащане по ПВУ. Според новия закон тя ще се състои от петима, като само един ще избира парламентът, един ще назначава президентът, по един - общите събрания на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет.