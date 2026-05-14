Бивш шеф в ДПС става депутат на Радев, властта попълва втория ешелон

Бившият президентски секретар Цвета Тимева е вече зам.-министър на транспорта, в образованието се връща проф. Николай Витанов

Попълването на местата в изпълнителната власт отвори вратата за общо 12 нови депутати. Последните трима предпочетоха постове на областни управители и зам.-министри пред депутатската банка.

Бившият областен председател на ДПС във Варна Месут Рушид ще положи клетва като депутат от “Прогресивна България”. Той е кардиолог в болница “Света Марина” и преподавател в медицинския университет в града. През пролетта на 2024 г., малко преди разцеплението в ДПС, той е бил избран за областен лидер на варненската структура. Бил е и избиран за депутат, но се е отказвал от мястото си. Сега той ще влезе на мястото на колегата си Марио Смърков, който беше назначен за областен управител на Варна.

На мястото на предприемача Илко Илиев, който оглави областната администрация в Търговище, пък влиза пчеларката Таня Гюрюшева-Николова. Тя е член на управителния съвет на Българската аграрна камара и на организацията на производителите на мед.

Вместо Крум Неделков, който пък подаде оставка, за да стане зам.-министър на земеделието, от Стара Загора ще заседава Мирослав Митков - експерт по търговия в “Мини Марица Изток”. Мирослав Митков

Правителството пък продължава да попълва бързо втория си ешелон. В четвъртък Румен Радев назначи за зам.-министър на транспорта Цвета Тимева. Тя беше част от екипа на Радев от избирането му за президент. Първо стана секретар по регионалното развитие (2017 г.), а после главен секретар на администрацията на президента, след като Гълъб Донев беше назначен за служебен премиер.

В министерството на образованието отново се връща акад. Николай Витанов. Той беше зам.-ректор на СУ, а преди е бил и зам.-декан на Физическия факултет. Заместник на образователния министър проф. Георги Вълчев е директорката на 55-о СУ Таня Панчева.

В Министерството на земеделието и храните освен Крум Неделков бяха назначени Красимир Чакъров и Янислав Янчев.