На матурата вече не се носи служебна бележка - показваш я на смартфона

"Пенсионират" малкото пликче с имената на учениците, но ще ги крият при сканирането на работата, за да остане анонимна

Бланката с имената на абитуриентите на матурата вече няма да се откъсва от изпитната работа и да се слага в малко пликче, както досега. Нито учениците ще трябва да разнасят служебна бележка на хартия, тя вече може да се покаже на смартфона.

Дни преди матурите, първата от които - по български език и литература, е на 20 май, от министерството на образованието обявиха малки промени.

Зрелостниците ще си пишат номера и имената на първия лист за отговори, а при сканирането на изпитната работа тези данни ще се скриват - скенерите са настроени така, че да заличават тази част. Така никой от проверяващите няма да знае чия работа чете, анонимността е гарантирана. После с помощта на баркод става връзката с личните данни. Евгения Костадинова показва бланката и обяснява начина, по който ще се засекретява работата. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Учениците ще са по-спокойни, защото няма да мислят в какво пликче какво трябва да сложат, а и ще се спести труд на комисията, скъсява процеса на оценяване, обясниха от МОН. Решението било взето още миналата година. В началото на тази пък директорите на училищата чрез регионалните управления са информирани. Системата е напълно подготвена, защото процедурата

се прилага от няколко години за изпитите в 4-и и 10-и клас

Нека и учениците, и семействата им бъдат спокойни, апелира министър проф. Георги Вълчев. Министър проф. Георги Вълчев и новата му заместничка Таня Панчева обясниха организацията на предстоящите матури. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Матурата по български език и литература на 20 май е задължителна за всички 12-класници в страната. Провежда се в 3 части. Първият и вторият модул са по 60 минути, а третият - 120 минути.

Подадените заявления за участие са 53 652, изпитът ще се проведе в 783 училища.

Вторият задължителен изпит, който е по профилиращ предмет, е на 22 май. За него заявления са подали над 24 000 абитуриенти, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - над 28 000.

Началото им е в 8,х 30 ч, но учениците трябва

да са половин час по-рано

по училищата, в които са разпределени.

Явяването както и в предишните години става със служебната бележка, новост е, че може да я покажат в електронен вид.

Ще се проведат общо 88 зрелостни изпита,

ангажирани са 23 716 квестори,

535 са оценителите. Това са учители и преподаватели от висши училища, като всяка работа се проверява от двама независими оценители.

Те работят върху въпросите с отворен отговор, а въпросите с избираем отговор се оценяват

автоматично, без човешка намеса - като на тотофиш

Комисиите са национални - може преподавател от единия край на страната да оценява работа в другия.

На изпити по желание са поискали да се явят около 3400 ученици.

За втория задължителен изпит по профилиращ предмет се запазва трендът -

най-много избират английски език,

като тази година подадените заявления са 13 000. Традиционно следват география и икономика.

“Със задоволство може да кажем, че тази година са се увеличили желаещите да се явят на матура по математика. Математиката вече излиза на четвърто място”, уточни Евгения Костадинова, шеф на дирекцията “Съдържание на предучилищното и училищно”.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия - 44.

Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни,

оценките от матурите ще са окончателни

Поправката в наредбата беше публикувана вчера в “Държавен вестник”, след като Върховният административен съд отмени на 22 април 2026 г. разпоредби от документа и те се преформулираха.

Учениците ще могат да си видят изпитните работи в рамките на 3 работни дни. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки. Остава възможността за явяване на изпит за по-висока оценка в рамките на една година от завършването. Този резултат не променя оценката в дипломата за средно образование, но може да послужи за кандидатстване във висше училище, като тя ще бъде вписана в отделен документ. 16 младежи са заявили да се явят на такъв изпит. Да валидират знанията си по предмет пък са пожелали 411.

Абитуриентите да не забравят черната химикалка. Трябва да имат поне 2-3 и да са разписани. Често пъти се случва след 15 май да е почти невъзможно да се намери черна химикалка в София, казват учители. Задължително е да си носят документ за самоличност - лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

Много е важно да проучат предварително къде се намира училището, в което трябва да се явят, и да предвидят времето да стигнат там.

Учениците трябва

внимателно да изслушат инструктажа

от квесторите. В него ще им обърнат внимание и за идентификационната бланка.

Отстраняват се от матурите абитуриенти, които правят опити да преписват. Всъщност камери има навсякъде. Забранява се ползването на мобилен телефон, както и изнасяне на изпитните материали от залата.

“Зрелостните изпити вече имат дълга история, провеждат се от 2008 г. Опитваме се все повече да облекчим процедурата, да направим нещата по-ясни, така че зрелостниците да покажат по най-добрия начин това, което знаят”, заключи Евгения Костадинова.

Експертът съветва: Нели Рашева

Есе или съчинение? Пишете спонтанно, а ще определите жанра, щом видите какъв текст се е получил

Друга практична идея от Нели Рашева, учител по български език и литература в 51-о СУ в София: В дните до изпита си направете карта за всеки автор – основна тема, ключови метафори, заглавия

На матурата по български език и литература в първия модул има тест с 30 задачи от затворен тип - избира се между 4 отговора, а във втория 10-те задачи са с кратък свободен отговор или текст за редактиране. Третият модул е за създаване на аргументативен текст и абитуриентите могат да избират между интерпретативно съчинение и есе. Там трябва най-вече наистина да покажат какво могат.

Текстът трябва да е логически свързан, смислово завършен и аргументативен -

всичко, което твърдят, трябва да го докажат

Това е най-важното.

Повечето решават да пишат есета, защото смятат, че е по-лесно, без да съобразят, че есе се пише за мнение. За да имаш мнение, трябва да си чел много. Има деца, които като впрегнат знанията от философията и гражданското образование, от историята, могат да напишат философско есе по граждански казус доста прилично, но това е рискова стратегия. Вместо заглавие те записват какъв жанр работят - есе или интерпретативно съчинение. За моите ученици е ясно, че това ще направят накрая, когато си го проверяват.

И на мен ми се е случвало да започвам да пиша със съзнанието за съчинение, но се отклонявам и се получава повече есе,

мнение върху творбата, отколкото литературен анализ. Така че ключовото е, след като вече се е получил готовият текст, сами да преценят дали са останали при литературния анализ, или са изразили лично мнение и са разсъждавали върху моралните дилеми и ценностите, които героите отстояват, върху изборите, които правят.

Структурата на есето или на съчинението е 50% от успеха. Ако следват схемата увод, теза, аргументация, доказателства, заключения (обобщаващи изводи върху тези доказателства), ще им се получава аргументирано и логически свързано. Да не забравят да използват думите, които осигуряват логическите преходи - “следователно”, “от друга страна”, “на първо място авторът поставя”. Така самият текст изглежда по-структуриран и с по-професионален литературен език.

Много е важно и да управляват времето, като не забравят, че накрая трябва да си прочетат текста. И бездруго квесторите са длъжни да напомнят, че им остават 15 минути до края на изпита - винаги ще стигнат да си приключиш и да имаш време да го прочетеш. Проверяваш дали нещо си пропуснал, повторил или си се отклонил.

Съветвам моите ученици да си направят нещо като карта за всеки автор - основна тема, ключови метафори, заглавия, които да ги улесняват при преговора, има време за това до изпита другата сряда. Вероятно с учителите си са коментирали кои са основните теми на всеки автор - при Ботев борбата и свободата, при Вазов отечеството, при Дебелянов носталгията. Те знаят тези неща. Просто трябва да се успокоят и да се опитат да си спомнят всичко, което са учили през годините.

Много е важно да се решават миналите матури, така свикват да разпознават къде е уловката, защото често в тестовете се повтаря една и съща логика на въпросите.

Съветвам учениците и да са достатъчно отпочинали преди самата матура. Никога

да не се преговаря в последния ден,

защото много по-важно е да си се наспал и да си в добра форма, отколкото да си преговорил всичко и да отидеш на уморен и разконцентриран. Недоспалият мозък може да направи суперглупава грешка, въпреки че детето е добре подготвено.

В никакъв случай да не слушат прогнози или писаници в социалните мрежи “от името” на Яворов или на Дебелянов: Прочети ме, преговори ме!

Трябва да са готови върху всеки автор и да не залагат на популярни и непопулярни теми. Днес вече

няма как да изтече информация, да не вярват

Много е важно да си дадат сметка, че матурата не определя колко си умен, а колко си подготвен за конкретния формат. Да покажат могат ли да се справят в една извънредна ситуация с това, което им се падне, така че тук ще успеят тези, които са по-организирани и могат да запазят самообладание.

Всички, завършили 12-и клас, имат добра основа. Тестват се умения за прилагане на книжовно-езиковите норми - правописа, граматиката, пунктуацията. Обхващат се авторите и произведенията от 11-и и 12-и клас. Задачите с краткия отговор са такива, които са упражнявали през годините в училище.

Създаването на аргументативния текст е малко по-висока топка, защото се изисква най-вече да анализират текста, да го разберат. Но те ще имат 90 минути, в които са длъжни да седят, дори да решат да не пишат - не могат да излизат, за да не изнесат информация. И в тях могат да си прочетат отново текста, който им се е паднал. Имат чернова, имат белова. Нека да пишат! За 90 минути можеш поне два пъти да прочетеш текста, да си отговориш на най-важните въпроси и да се опиташ да създадеш логическа конструкция. Макар матурата да изглежда плашеща, ако се приложи правилна стратегия и се запази самообладание, приличната оценка е напълно постижима. Но

задължително да се пишат и 3-те модула. И най-вече да пишат четливо!

Винаги един четлив и чист почерк подсъзнателно настройва всеки проверяващ по-положително, предразполага го. Ако случайно сгрешат думичка, да я задраскат внимателно само с една черта. Да няма никакви защрихования или да я мажат, това дори може да бъде определено като знак за разпознаване и цялата работа да бъде анулирана.

Матурите са измислени да покажат какво знаят децата, а не с целта да ги късат. Успех на всички! Какво сабя покаже и честта, майко, юнашка - нека цитираме Ботев.

