Отнели книжката на новия областен управител на Сливен, защото карал тротинетка в нетрезво състояние

Германската шофьорска книжка на назначеният за областен управител на Сливен Михаил Кашеров е била отнета за четири месеца. Това сочи справка от Федерална Република Германия, изискана от ОД МВР-Сливен и представена по дело в Административен съд - Сливен, във връзка с молбата на Кашеров през ноември 2024 г. да му бъде издадена българска шофьорска книжка, съобщи NOVA.

МВР отхвърля искането с аргументите: "М. К. има наложени ограничения над издаденото му от компетентните н. власти СУМПС, което, въпреки срока на лишаване от 4 месеца, не става валидно и не му дава право да управлява МПС. Отделно от това, към датата на подаване на заявлението молителят не отговарял и на условието за пребиваване за повече от 185 дни на територията на Република България, като лицето има установено обичайно пребиваване в друга страна – членка на ЕС".

Кашеров отрича информацията.

"Искам категорично да заявя, че в момента върви абсолютно невярна информация за мен в медийното пространство, предполагам спусната от мои политически опоненти.

Твърдението, че съм с „отнета шофьорска книжка" е абсолютно и категорично НЕВЯРНО! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ", пише той.

Твърди се, че книжката му е отнета от немските власти, заради каране на електрическа тротинетка в нетрезво състояние, до месец юли 2024 г. и не само - документът е бил изтекъл.

В делото се казва: "М. Д. К. не притежава валидно г. свидетелство за управление на МПС. Представил и Известие до Федерална служба за товарен транспорт, съгласно чието съдържание, на 08.11.2023 г. К. е о. от Районен съд – Г.с временно отнемане на картата за квалификация на водач за преднамерено шофиране в н. състояние на електрическа тротинетка, с продължителност на отнемането до 07.07.2024 г. (за 4 месеца). От представените документи от г. власти се установява още, че притежаваното от К. СУМПС в [държава] № **********/06.05.2020 г. е с изтекла на 03.04.2024 г. валидност".

На тази база Пътна полиция отказва на Кашеров да поднови българския му документ и той обжалва в Административен съд.

Полицията прилага пред съда справка от ГДНП, направена с Германия, която гласи: "В това решение е цитирано приобщено по преписката писмо от ГДНП, с приложено към същото такова, издадено от задграничен представител на МВР във [държава] . Съгласно съдържанието на последното (касаещо информация досежно М. К.), на 03.04.2024 г. съдът в гр. Г.е отнел СУМПС на К. за шофиране в н. състояние, с наложена глоба, отнемане на свидетелството и забрана за управление на МПС за срок от 4 месеца – до 07.07.2024 г. В писмото е указано още, че за да получи нова шофьорска книжка в [държава] , К. трябва да докаже, че е бил в. в продължение на поне една година и да представи психологически и медицински доклад. От този документ се установява още, че М. К. е вписан в Централния регистър на правоспособността за управление на МПС с отрицателна информация до 03.04.2039 г."

Назначеният за областен управител извадил немска книжка през 2025 г., което означава, че е имал уседналост, както той пояснява. По данни от ФРГ е трябвало и да предостави медицински и психологически доклад. Делото в Административен съд, което той също печели би трябвало да послужи като аргумент за подновяването на българската шофьорска книжка, но Кашеров не показва такава.