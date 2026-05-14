Оправдаха бившата шефка на Басейнова дирекция в Пловдив за незаконните сондажи в Захарния комбинат

Цветелина Кънева посрещна със сълзи решението на съда и промълви: Това са 6 години!

Бившата шефка на Басейнова дирекция в Пловдив Цветелина Кънева беше обявена за невинна по обвинението, че не е взела мерки да бъдат запечатани двата незаконни сондажа в Захарния комбинат. Тя беше задържана на 24 февруари 2020 г. и впоследствие обвинена, че когато проверки на 17 декември 2018-а и на 24 януари 2020 г. са установили нерегистрирани кладенци, не е дала предписания и не е осъществила необходимия контрол, от което са последвали щети за Басейнова дирекция - неплатена цена на 3691,16 куб. м вода за 13 416,58 лв., както и неиздължени такси от 330,79 лв. Делото се забави, защото първоначално беше изпратено в закрития по-късно Специализиран наказателен съд. Кънева се просълзи, когато чу оправдателната присъда, и промълви: "Това са 6 години!"

Въпросните 2 сондажа съществуват в Захарния комбинат от основаването му през 70-те години на миналия век и тогава били регистрирани. С промяната в Закона за водите обаче не вписани по новите изисквания, не били поставени и измервателни устройства за количеството на използваната вода. "От медийна публикация научих, че има нерегистрирани сондажи там. Обадих се в Икономическа полиция и направихме съвместна проверка. Съставихме актове и наказателни постановления. След време направихме втора проверка и отново глобихме нарушителите, нямаше какво друго да направим. По закон срокът за регистрация на такива стари кладенци не беше изтекъл към онзи момент, а после го удължиха чак до 2039 г.", обясни тя пред Пловдивския окръжен съд. От разпитите на свидетелите в предишни заседания пък стана ясно, че водата в кладенците е била чиста и по никакъв начин не е застрашавала качеството на произвежданите захарни изделия.

Прокурорът Здравена Янева поиска минимална условна присъда, но адвокатът на Кънева Ивайло Найденов настоя тя да бъде оправдана, защото няма никакви доказателства за вината й. "Тя е направила всичко, което се изисква от нея по закон. Потърсила е съдействието на полицията, защото към онзи момент беше широко известно, че зад Захарния комбинат стои семейство Арабаджиеви. Като ръководител на Басейнова дирекция тя не може да влезе в частна собственост и да запечатва кладенци. А и това би било нецелесъобразно, там са работили хора, които иначе биха загубили препитанието си", заяви той.

В последната си дума Кънева подчерта, че е действала съгласно закона и поиска да бъде оправдана. Председателят на състава Момчил Найденов ще обясни подробно в мотивите защо искането й беше уважено, но в залата изтъкна, че несъбраните такси не са щети, а пропуснати ползи.

Прокуратурата има право да внесе протест пред Апелативния съд.