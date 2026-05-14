Илияна Йотова към Дара: Ще завладееш и цяла Европа

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

"Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа", това написа във фейсбук президентът Илияна Йотова по повод полуфиналите на "Евровизия" тази вечер. 

"Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб", написа още Йотова. 

Шоуто започна в 22 ч., а първа бе именно Дара с Bangaranga. 

Финалистите от първия полуфинал са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. 

Днес освен България ще се представят страните Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал в събота.

