Илияна Йотова към Дара: Ще завладееш и цяла Европа

"Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа", това написа във фейсбук президентът Илияна Йотова по повод полуфиналите на "Евровизия" тази вечер.

"Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб", написа още Йотова.

Шоуто започна в 22 ч., а първа бе именно Дара с Bangaranga.

Финалистите от първия полуфинал са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Днес освен България ще се представят страните Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал в събота.