Министър Карамфилова: Язовирите в страната са в оптимално състояние

Язовир “Жребчево” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Язовирите в страната са в оптимално състояние. Това увери в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на Регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на 52 значими водни съоръжения.

Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценарият с безводието от миналата година, довело до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които екоминистър Карамфилова ще предложи са създаване на добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление.

Язовирите у нас с най-високия процент на запълване за последните 9 години.

„Буквално от днес данните са ми, че за тези 52 язовира запълването в тях средно е около 80%, а добрата новина е,че язовирите, които са за питейни нужди запълването е дори над 88%.

На практика и благодарение на адекватни мерки, които се предприемат и включително разбира се пролетното снеготопене, ние имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух", коментира министър Карамфилова, цитирана от NOVA.

