Проф. Георги Рачев: Циклон носи неустойчиво време, температурите под 20 градуса

Средиземноморски циклон ще ни налази и ще мине през територията на България - в събота ни очаква хубаво време до обед, след това от запад започва увеличение на облачността до мощна купесто-дъждовна облачност и условия за градушки. Това ще премине сравнително бързо в събота в Западна България и ще се изрази в неделя над източните райони на България. Това прогнозира пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Неустойчива ще е атмосферата дори след 23-26 май с гръмотевични бури и дъжд. Въздухът над Балканите е чист, няма пренос на въздушни маси от Африка, но пък вече има малко завишение на полените над тревите в България, посочи той.

В следващите дни температурите ще са под нормата, в Западна България градусите може да паднат и под 20, очаква проф. Рачев. Според неговата прогноза в София от понеделник до към сряда ще е слънчево, а след това идва дъжд. От неделя до вторник максималните температури ще са 15-16 градуса, което не е обичайното за този период от месеца, посочи климатологът.

В Пловдив след 21 май се очаква температурите да са типично летни, но и там ще има неустойчиво време. В Бургас и Варна ще има по-малко валежи, отколкото в западната половина на страната в събота и неделя, но на 21 и 22 май и там те ще са в по-голямо количество.