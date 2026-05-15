Планина в България се оказа с нов най-висок връх

Екип изследователи е установил нова най-висока точка в Голо Бърдо, разположена между Перник и Радомир. Досега за най-висок връх в планината се е смятал популярният връх Ветрушка, но според новите измервания той е по-нисък от връх Голяма Кулоница.

В началото на май екип от Центъра за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти към УАСГ е извършил нови измервания с цел да установи кой е най-високият връх в планината. И при двата върха са открити следи от човешка дейност, които частично променят терена.

При връх Ветрушка досегашната популярна триангулачна точка, разположена до бункера, е показала височина от 1157.19 м. Най-високата естествена точка на върха се намира на около 60 метра източно и е с височина 1157.55 м.

При връх Голяма Кулоница досегашната точка, отбелязана на топографските карти с височина 1154.3 м, е показала измерена височина от 1154.33 м, което според екипа показва висока степен на съвпадение между двете стойности. Отбелязаната върху картите в мащаб 1:5000 точка с височина 1158.5 м, която е с по-нисък клас на точност, се намира на около 20 метра от най-високата естествена точка на върха и има отклонения от реалната височина.

Най-високата естествена точка на връх Голяма Кулоница е с координати в БГС-2005: 4717749.805 N, 299058.337 E. Нейната височина е 1158.06 м, което към момента я определя като най-високата точка в планината Голо Бърдо.

Огледът и измерванията на терен са извършени от доц. д-р инж. Борислав Александров, Момчил Цветанов и Мартин Тинев.

Ето какво пишат