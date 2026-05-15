САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Областният управител на Смолян: Само природата е отговорна за свлачището

Георги Пепеланов

Възстановяването на електрозахранването е най-големият проблем за оправяне в момента в Смолян и Пампорово, каза областният управител на Смолян Георги Пепеланов пред Нова тв. Той допълни, че има и 500 м водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, съобщи Пепеланов.

"Беше проверен водоемът на ВиК, който е върху свлачището, няма течове от него. Има малко езеро по-нагоре, зад самия склон, няма как да е и от там. Обилните валежи са причина за преовлажняването и само природата е отговорна за свлачището", категоричен беше той.

„С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището, очакваме геолози да дадат становище, но най-вероятно ще се направи мост на свлачището", каза още той. Пепеланов допълни, че свлачището още е активно и ще се чака да се успокои, за да започнат каквито и да било дейности.

По думите му има общински горски път над свлачището, през който евентуално може да бъде пуснат трафика при определени условия.

