Лидия Шулева: Опитът сочи, че намесата на държавата води до повишаване на цените

Намесата на държавата води до повишаване на цените, наблюдавахме го и миналото лято преди влизането на еврото въпреки опитите на правителството да се намеси. Това заяви пред Би Ти Ви Лидия Шулева, бивш социален министър. Мирослав Найденов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието, оцени като похвални усилията на правителството да се овладее ръстът на цените. Основното е, да се стимулират производителите. Драстично намалява българското производство и съответно цените се вдигат - това се дължи на пороците на общата европейска селскостопанска политика. Най-силно са ощетени зеленчукопроизводителите - държавата да намери начин да се подпомогнат тези сектори, има забавяне на плащанията на помощите. Няма лошо, че се вдигат глобите и дано това стресне спекулантите. Ако стимулираме нашите производители да могат да предлагат сами стоката си на пазара, ще има промяна, заяви Мирослав Найденов.

Дали наистина на пазарите са производителите или това са прекупвачите, попита Лидия Шулева. Проблем според нея е и автоматичното нарастване на заплатите в бюджетната сфера. Потребителското кредитиране също има принос за високата инфлация. В държавната администрация разходите са прекалено раздути. Шулева припомни искането на МВФ да се намалят тези разходи.

В България делът на търговските вериги е до 60%, а във всички западни страни този процент стига до 90 от оборота в търговията. Не това е проблемът, много от тези вериги създадоха свои логистични центрове и така елиминират голяма част от дистрибуторите, скъсяват веригата на доставки. Родният производител доставя в тези центрове и така те може да изнасят в европейските страни, посочи Лидия Шулева. Според нея това е добър подход, който трябва да бъде стимулиран.