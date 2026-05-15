Бомбата под колата в Говедарци е сложена часове преди съдебно заседание

Напрежение и засилени мерки за сигурност в самоковското село Говедарци, след като на 14 май беше открито взривно устройство, прикрепено към лек автомобил. Сигналът е подаден около 11:00 часа от собственика на колата – Митко Джоргов, който сам забелязал подозрителния предмет зад джантата на автомобила си.

По думите му, при оглед на колата е забелязал черна „свинска опашка“, а малко след това видял и зелена граната, прикрепена към гумата.

„Обадих се веднага на 112. Дойдоха полиция, пожарна, линейка, а по-късно и специализиран екип за борба с тероризма“, разказа Джоргов.

Районът около автомобила е бил незабавно отцепен, а живеещите в близките къщи са получили указания да не напускат домовете си до приключване на операцията. Устройството е било обезвредено и иззето за експертиза.

Към момента няма официална информация дали става въпрос за действаща бойна граната или за бутафорно устройство, съобщава бТВ. По думите на собственика обаче служители на място са заявили, че предстои експертиза, за да се установи видът и опасността на устройството.

Случаят придоби допълнително напрежение заради твърденията на Джоргов, че от близо две години има конфликт с конкретно лице. Според него не е случайно, че инцидентът се случва именно в деня, за който е било насрочено съдебно дело между двамата, в което Джоргов се явява потърпевш.

Адвокатът му Василка Мазганова заяви, че има „основателни съмнения“ за евентуална съпричастност на лице, с което клиентът ѝ е в конфликт. Тя подчерта, че очаква прокуратурата и разследващите органи да извършат пълна проверка по случая.

„Не считаме, че е случайно, че в деня на делото да бъде открита бомба в автомобила на моя клиент“, заяви адвокат Мазганова.

По информация на собственика, камери в района са заснели човек, преминаващ покрай автомобила около 3:00 часа през нощта, няколко часа преди откриването на устройството. Записите вече са предадени на разследващите.

Към този момент няма информация за задържан извършител. Разследването продължава.