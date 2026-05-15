Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян

Комбинация от аварийни действия и последващо инженерно укрепване е необходима за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това стана ясно от думите на ръководителя на катедра „Хидрогеология и инженерна геология" в „Минно-геоложкия университет" проф. д-р Стефан Стойнев в студиото на "Денят започва" по БНТ. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, която е дала ясна посока за действията, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение.

„След първоначалната емоция вече има направление какво трябва да се направи, за да се реши този важен проблем", каза проф. д-р инж. Стефан Стойнев, ръководител катедра „Хидрогеология" в МГУ.

Според него първо трябва да се приложат аварийни мерки, които да ограничат разрастването на свлачището, а едва след това да започне същинското укрепване. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции.

Проф. д-р инж. Стефан Стойнев, ръководител катедра „Хидрогеология" в МГУ: „Укрепването на едно свлачище не може да бъде само задача на общината или на частни инвеститори – това е държавен ангажимент."

По отношение на причините той обясни, че те са комплексни – геоложки условия, обилни валежи и подпочвени води, които са основен фактор за активизацията на процеса. Според него човешката намеса и състоянието на пътната инфраструктура също могат да имат принос.

Проф. д-р инж. Стефан Стойнев, ръководител катедра „Хидрогеология" в МГУ: „Подземните води са спусъкът, който е довел до възникването на свлачището."

Професорът коментира, че макар да се обсъждат различни хипотези, включително влияние на язовир в района, по-вероятно е причините да са локални и свързани с преовлажняване след валежи и снеготопене. Той подчерта, че районът не е бил определян като високорисков и затова процесът е изненадал институциите с бързото си развитие. Според него възстановяването на пътя е неизбежно и може да започне сравнително скоро след приключване на проучвателните дейности.

Проф. д-р инж. Стефан Стойнев, ръководител катедра „Хидрогеология" в МГУ: „Не стои въпросът дали трябва да се укрепва или не трябва – трябва да се укрепва."

В заключение експертът посочи, че страната има достатъчно опит в подобни случаи, но е необходимо по-добро наблюдение и мониторинг, за да се реагира по-бързо при бъдещи свлачищни процеси.