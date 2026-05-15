Глобиха с 2500 евро шофьор на БМВ, не спрял на стоп и блъснал друга кола в Пловдив

Счупил ключицата на мъж от втория автомобил, присъдата му идва 4 г. по-късно

Глоба в размер на 2500 евро трябва да плати шофьор на джип БМВ, предизвикал катастрофа на кръстовище в Пловдив. Той се е признал за виновен и се е възползвал от правото си да сключи споразумение с прокуратурата.

Инцидентът станал на кръстовището на булевардите "Пещерско шосе" и "Копривщица". БМВ-то се движело по пътя без предимство, не спряло на знака стоп и ударило мерцедес. В резултат от катастрофата мъж във втората кола бил със счупена ключица и 2-3 месеца не можел да движи свободно ръката си.

Досъдебното производство по случая продължило повече от 4 г. Произшествието станало на 14 март 2022-а, а виновният водач се изправил пред Районния съд в Пловдив на 12 май т.г. Освен глобата, той трябва да плати и 670,81 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.