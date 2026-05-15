ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха дрога от къщите на стари познайници на поли...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22851551 www.24chasa.bg

Глобиха с 2500 евро шофьор на БМВ, не спрял на стоп и блъснал друга кола в Пловдив

Никола Михайлов

[email protected]

2188
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Счупил ключицата на мъж от втория автомобил, присъдата му идва 4 г. по-късно

Глоба в размер на 2500 евро трябва да плати шофьор на джип БМВ, предизвикал катастрофа на кръстовище в Пловдив. Той се е признал за виновен и се е възползвал от правото си да сключи споразумение с прокуратурата.

Инцидентът станал на кръстовището на булевардите "Пещерско шосе" и "Копривщица". БМВ-то се движело по пътя без предимство, не спряло на знака стоп и ударило мерцедес. В резултат от катастрофата мъж във втората кола бил със счупена ключица и 2-3 месеца не можел да движи свободно ръката си. 

Досъдебното производство по случая продължило повече от 4 г. Произшествието станало на 14 март 2022-а, а виновният водач се изправил пред Районния съд в Пловдив на 12 май т.г. Освен глобата, той трябва да плати и 670,81 евро разноски по делото. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдебната палата в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание