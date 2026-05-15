Осъдиха шофьор без книжка, блъснал пешеходец и избягал

Шофьор без книжка, блъснал пешеходец и избягал получи условна присъда. Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца, изтърпяването на което ще се отложи за изпитателен срок от 3 години, на 20-годишния В. Н.

Той се призна за виновен, че при управление на лек автомобил е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на пешеходец. Обвиняемият е управлявал МПС и без свидетелство за правоуправление. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.

В. Н. се признава за виновен, че на 18.12.2025 година в град Дупница, около 20:00 часа на кръстовището, образувано от ул. "Никола Чомаков" и ул. "Атанас Величков" при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по ЗДвП, като потегляйки с несъобразена скорост напред и предприемайки маневра завой надясно, не е могъл да овладее автомобила, не е предприел действия за намаляване на скоростта или спиране и е ударил намиращия се от лявата му страна и косо на него на пътното платно пешеходец К. Г. като му е причинил следна телесна повреда, и след това е избягал от местопроизшествието.

Водачът е управлявал колата без да има необходимата правоспособност за управление на моторно превозно средство - свидетелството му у било отнето по административен ред. В. Н. е осъден да заплати равностойността на МПС, а именно сумата от 7 725,53 лева, с равностойност 3 950 евро. Трябва и да заплати направените по делото разноски за изготвяне на експертизи, в общ размер на 1100,94 евро.