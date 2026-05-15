Задържаха двама мъже за кражба на пари от румънски гражданин край свищовското село Вардим

Кражба на пари от румънски гражданин разкриха служители на полицейското управление в Свищов. Задържани са двама мъже на 19 и 29 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В четвъртък сутринта на тел. 112 е получен сигнал от румънски гражданин, който обяснил, че са му били откраднати 500 евро. В хода на разследването е изяснено, че той е пътувал с автомобил с двама непознати за Букурещ и в района на село Вардим са му били откраднати пари, уточняват от полицията.

В същия ден автомобилът и пътувалите в него двама мъже – на 19 и 29 години, съответно от Никопол и Обнова, и двамата неизвестни до момента на полицията, са установени. Мъжете са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

