ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението през Кресна

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22851636 www.24chasa.bg

Задържаха двама мъже за кражба на пари от румънски гражданин край свищовското село Вардим

1236
Снимка: Pixabay

Кражба на пари от румънски гражданин разкриха служители на полицейското управление в Свищов. Задържани са двама мъже на 19 и 29 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В четвъртък сутринта на тел. 112 е получен сигнал от румънски гражданин, който обяснил, че са му били откраднати 500 евро. В хода на разследването е изяснено, че той е пътувал с автомобил с двама непознати за Букурещ и в района на село Вардим са му били откраднати пари, уточняват от полицията.

В същия ден автомобилът и пътувалите в него двама мъже – на 19 и 29 години, съответно от Никопол и Обнова, и двамата неизвестни до момента на полицията, са установени. Мъжете са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Преди дни полицаи задържаха 26-годишен мъж от Свищов за саморазправа и повреждане на чуждо имущество.

За поредна кражба на пари от автомобил съобщи полицията в Ямбол през април.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание