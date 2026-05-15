Свалиха от автобус пиян румънец, той си хвана кола към Букурещ, но остана на пътя без 500 евро

Кражба на пари от румънски гражданин, разследват полицаите в Свищов. В четвъртък сутринта на тел. 112 е получен сигнал от чужденеца, който обяснил, че са му били откраднати 500 евро.

В хода на разследването е изяснено, че той се връщал от гурбет в Гърция, но по пътя, явно почерпен, започнал да хвърля банкноти из автобуса, да крещи и да притеснява останалите пътници. Така бил свален на паркинг в плевенското село Обнова, където продължил с непристойните действия. Накрая склонил двама местни мъже да го откарат с автомобил до Букурещ срещу 500 евро. Тук версиите се разминават - транспортерите обяснили, че по време на пътуването пияният чужденец е свил телефона на единия, той се ядосал, спрели колата и го изхвърлили на пътя в района на свищовското с. Вардим. Потърпевшият обаче твърдял, че е жертва на кражба.

От проведените незабавни оперативно издирвателни мероприятия автомобилът и пътувалите в него двама мъже – на 19 и 29 години, съответно от Никопол и с. Обнова, и двамата неизвестни до момента на полицията, са установени. Те са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Изразили са готовност да възстановят сумата. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.