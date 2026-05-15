Катастрофа спря движението през Кресна

Свалиха от автобус пиян румънец, той си хвана кола към Букурещ, но остана на пътя без 500 евро

Дима Максимова

Кражба на пари от румънски гражданин, разследват полицаите в Свищов. В четвъртък сутринта на тел. 112 е получен сигнал от чужденеца, който обяснил, че са му били откраднати 500 евро.

В хода на разследването е изяснено, че той се връщал от гурбет в Гърция, но по пътя, явно почерпен, започнал да хвърля банкноти из автобуса, да крещи и да притеснява останалите пътници. Така бил свален на паркинг в плевенското село Обнова, където продължил с непристойните действия. Накрая склонил двама местни мъже да го откарат с автомобил до Букурещ срещу 500 евро. Тук версиите се разминават - транспортерите обяснили, че по време на пътуването пияният чужденец е свил телефона на единия, той се ядосал, спрели колата и го изхвърлили на пътя в района на свищовското с. Вардим. Потърпевшият обаче твърдял, че е жертва на кражба.

От проведените незабавни оперативно издирвателни мероприятия автомобилът и пътувалите в него двама мъже – на 19 и 29 години, съответно от Никопол и с. Обнова, и двамата неизвестни до момента на полицията, са установени. Те са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Изразили са готовност да възстановят сумата. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

