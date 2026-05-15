20-годишна с тротинетка е в болница, кола я блъсна на пешеходна пътека в Пловдив

Инцидентът образува големи опашки от автомобили в центъра на града

20-годишна жена е била транспортирана в болница за прегледи след катастрофа на пешеходна пътека в Пловдив, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е бил подаден след 7,30 ч. днес. Младата жена преминавала с електрическа тротинетка по пешеходна пътека на кръговото кръстовище на Водната палата, когато била блъсната от лек автомобил.

Водачът на колата, на 58 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. След инцидента шофьори съобщиха, че са се образували големи колони и движението е било затруднено. От МВР посочват, че трафикът вече е освободен.