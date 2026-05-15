Постоянен арест за домашен насилник рецидивист, пребил жена си въпреки заповед за защита

По искане на Районна прокуратура-Габрово съдът задържа под стража 47-годишен мъж за нарушена заповед за защита от домашно насилие. Т.Д. е обвинен за това, че за времето от 15 ч. до 22.40 ч. на 13 май в севлиевското село Душево на два пъти не изпълнил Заповед за защита от домашното насилие, издадена на 20 март 2025 г. от Районен съд-Севлиево. Издадената заповед го задължава да се въздържа от домашно насилие по отношение на М.Д., забраняваща му да приближава жената и жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на минимум 100 метра за срок от 17 месеца. В следобеда на 13 май обвиняемият отишъл в жилището на жена си в с. Душево и ѝ отправил обиди и псувни. По-късно същата вечер той отново се върнал в дома на пострадалата, хванал я за врата и ѝ нанесъл удар с юмрук в тялото, съобщават от прокуратурата.

Т.Д. е осъждан неколкократно за престъпления против собствеността. Наказван е и три пъти за неизпълнение на заповед за защита от домашното насилие през 2025 г. и 2026 г., като настоящото му деяние е извършено в изпитателния срок по предходното осъждане.

За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода до 3 години или глоба до 5000 лв.

Съдът възприел доводите на Районна прокуратура-Габрово, че има реална опасност Т.Д. да се укрие или да извърши и друго престъпление, поради което му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд.