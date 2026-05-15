ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частното средно училище „Питагор“ отбелязва 15 год...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22852005 www.24chasa.bg

Иззеха дрога от къщите на стари познайници на полицията в Добрич

Дияна Райнова

1132
Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Иззета е дрога от имоти в Добрич на двама познайници на полицията, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 14 май около 09:20 часа при специализирана полицейска операция срещу наркотиците са извършени проверки на два съседни частни имота по улица „Купен". В единия от имотите са открити 18 полиетиленови топчета със суха тревна маса, две свивки и ръчно свита цигара, като всички вещества са реагирали на канабис.

Задържан е 44-годишен мъж, известен на МВР. Пи проверка на съседен имот полицаите са установили топчета със суха тревна маса, реагираща на канабис, както и свивки с бяло прахообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин. Задържан е 45-годишен мъж, също известен на МВР. С постановление на наблюдаващ прокурор мярката му е удължена на 72 часа. о двата случая са образувани бързи полицейски производства.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)