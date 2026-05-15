ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частното средно училище „Питагор“ отбелязва 15 год...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22852031 www.24chasa.bg

Катастрофа спря движението през Кресна, жена е с тежки травми (обновена)

3416
Катастрофа спря движението по пътя за Гърция. СНИМКА: Фейсбук Антонио Калайджийки

Временно е ограничено движението при км 399 по път I-1 (E79) в района на Кресна поради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По първоначална информация, лек автомобил "Опел Астра" е блъснал 82-годишна жена от града, която е пресичала на необозначено за целта място. Тя е пострадала с травми на главата, крака и гръбначния стълб. Транспортирана е в МБАЛ-Благоевград. Движението се регулира от полицейските служители на място, като автомобилите се пренасочват и в двете посоки през с. Сливница.

Задръстването по пътя за Гърция е километрично, колоната е спряла в Кресненското дефиле.

Обходният маршрут е: по път III-1082 Кресна до ПВ Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Катастрофа спря движението по пътя за Гърция. СНИМКА: Фейсбук Антонио Калайджийки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)