Катастрофа спря движението през Кресна, жена е с тежки травми (обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението при км 399 по път I-1 (E79) в района на Кресна поради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По първоначална информация, лек автомобил "Опел Астра" е блъснал 82-годишна жена от града, която е пресичала на необозначено за целта място. Тя е пострадала с травми на главата, крака и гръбначния стълб. Транспортирана е в МБАЛ-Благоевград. Движението се регулира от полицейските служители на място, като автомобилите се пренасочват и в двете посоки през с. Сливница.

Задръстването по пътя за Гърция е километрично, колоната е спряла в Кресненското дефиле.

Обходният маршрут е: по път III-1082 Кресна до ПВ Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".