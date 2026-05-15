"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мотоклубове и свободни мотористи от Добрич се присъединяват към националния протест срещу драстичното увеличение на застраховка „Гражданска отговорност" за мотоциклетите.

Представители на мотоклубовете "Орлите", "Скития Минор" и "Добруджански братя" ще се съберат днес от 17:30 часа при Паметника на хан Аспарух. Предвидено е мирно пешеходно шествие до сградата на Областната администрация, където от 18 часа ще започне протестът.

Организаторите подчертават, че инициативата е гражданска, а не политическа. По думите им увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официално обявените стойности от 10 до 13 процента.

От мотоклубовете в страната са изпратили меморандум до министър-председателя, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана.

Сред исканията им са незабавно замразяване на новите цени на застраховката за мотоциклети до извършване на пълна проверка, въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста", възможност за сезонни и краткосрочни полици, както и отчитане на реалния рисков профил и начина на използване на моторите.