Гърците блокираха пътя към морето

Гръцките земеделци и животновъди отново блокираха ГКПП "Промахон-Кулата". Недоволството им е породено от неизпълнени обещания на правителството в Атина.

Протестът е определян като безпрецедентен заради факта, че се провежда в разгара на сеитбената кампания. Въпреки критичния период за земеделието, производителите заявяват, че кризата в сектора вече е въпрос на оцеляване.

Според организаторите участието се очаква да бъде масово, въпреки че сезонът изисква присъствието на всички по нивите. Подготвителните срещи в различни райони на Серес показали силно недоволство и категорично желание за по-решителни действия.

Земеделците посочват като основна причина за недоволството високите цени на торовете и горивата, които според тях правят производството нерентабилно. Те също така твърдят, че има неизпълнени ангажименти от страна на гръцкото правителство към сектора, който е изправен пред сериозна криза и проблеми с оцеляването.

"На блокадата на Серес е спряно движението и на леки автомобили в посока България", съобщават наши шофьори.

За днес селскостопанските производители от района на Серес обявиха протест и излязоха с трактори край пътя. Те са на кръстовището в Лефконас. Там са струпани много полицейски сили, за да се предотврати слизането на тракторите на всяка цена на главния път.

На мястото са разположени три полицейски екипа за борба с безредиците, които са направили плътна преграда и покриват целия периметър на кръстовището, за да гарантират, че никоя селскостопанска техника няма да успее да пробие кордона. Движението в района се осъществява с големи затруднения и при строги ограничения, тъй като пътят, водещ от Лефконас до Сидирокастро, е напълно блокиран от полицейските сили. Достъпът в тази посока е строго забранен за всички превозни средства, като гръцката полиция е поставила пътни барикади, които правят невъзможно по-нататъшното придвижване на протестиращите.

С решение на полицейската дирекция в Серес, по националния път Лефконас - Промахон са в сила временни правила за движение. От 09:00 часа в петък, 15 май 2026 г., има спиране на движението на превозни средства от кръстовището Лефконас до кръстовището Христос - Индустриална зона на националния път Лефконас - Промахон в двете посоки.Движението на превозните средства се осъществява по спомагателен път.