Спасиха 20-годишен с инсулт във великотърновската болница

20-годишно момче с инсулт беше спасено в Неврологичното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" чрез прилагане на един от най-съвременните методи за лечение – Метализе.

Това е по-нова стъпка в лечението на мозъчния инсулт с много по-добър профил и значително по-малък риск от кръвоизливи, посочват от пресцентъра на болницата.

Методът е подобен на интравенозната тромболиза, но медикаментът, който се използва, е нов. Начинът на въвеждане в организма също е различен.

„Прави се еднократна инжекция, докато при тромболизата е необходимо използването на перфузор, а веществото се въвежда около час. При новия метод става въпрос за едно убождане, което разбива тромба, а това значително скъсява времето за реакция", пояснява началникът на неврологията д-р Ангел Ангелов.

Това съвременно лечение вече е приложено при няколко пациенти с мозъчен инсулт, а резултатите са изключително добри.

Сред тях е и 20-годишно момче с вроден проблем, което в началото на май е постъпило в болницата, след като внезапно е получило тежка симптоматика – невъзможност да говори и увреждане на десните крайници. Установено е, че има запушване от тромб на едната централна мозъчна артерия.

Екипът от невролози – д-р Виктория Янева и д-р Галина Събева – веднага е предприел прилагането на „Метализе" под координацията на д-р Ангел Ангелов. Процедурата е преминала успешно и момчето е изпратено за последващо отстраняване на тромба в УМБАЛ „Медика" – Русе.

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт.