Пенсионерка даде 14 хил. евро на мними борсови посредници в очакване на голяма печалба

Пенсионерка даде 14 хил. евро на мними борсови посредници. 68-годишна жителка на гр. Разлог е съобщила в районното управление в града, че от неустановена дата на месец април 2026 г. до 05.05.2026 г. е водила кореспонденция през мобилно приложение с лица, представящи се за борсови посредници Те й предложили съдействие за допълнителни парични средства. Потърпевшата е изпращала, чрез банкови преводи и онлайн банкиране парични суми на различни лица, с което й е нанесена щета на приблизителна обща стойност около 14 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.