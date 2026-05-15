Омбудсманът Велислава Делчева: Несправедливо е мотористите да плащат целогодишна винетка

Абсолютно несправедливо е мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка, каза във Варна омбудсманът на България Велислава Делчева. Тя посети Икономическия университет в града, за да участва в шестата национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери".

Делчева посочи, че няма причина мотористите да плащат целогодишна винетка при положение че използват сезонно своите превозни средства. По думите ѝ още по-несправедливо е застрахователите да не им дават възможност да плащат гражданска отговорност разсрочено. Собствениците на автомобили имат такова право и няма никакви причини това да не важи за мотористите или поне на мен досега никой не ми посочи такива, допълни омбудсманът. В подкрепа на шофьорите на мотори тя изтъкна и това, че застраховката за тях е вдигната между 60 и 80 процента. Делчева изказа благодарност към Комисията за финансов надзор, която е поела ангажимент да направи детайлен анализ за причините за това повишение. Ако бъдат открити нередности, застрахователите ще бъдат санкционирани, посочи омбудсманът. Тя допълни, че е изпратила писмо и до Асоциацията на застрахователите, но отговорът е бил, че членовете ѝ ще бъдат уводемени.

Няма да се откажа да работя по тази тема, познавайки мотористите, не мисля, че и те ще се откажат, каза Делчева. По думите ѝ заедно с Комисията за финансов надзор и с представители на мотоклубове, правят проучване какви са практиките в други европейски държави и вече е станало видно, че има възможности за сезонни граждански застраховки, пише БТА.

Междувременно от полицията във Варна съобщиха за предстоящи затруднения в движението в града. Причината е протестно мотошествие, планирано за 18:00 часа. Шествието ще се проведе по два лъча. Препоръката към шофьорите е по възможност да избират алтернативни маршрути и да спазват указанията на полицаите, които ще регулират движението.