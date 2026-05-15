Йотова: Здравните грижи са изкуство между прецизността на технологиите и топлината на човешката ръка

Здравните грижи на 21 век не са само статистика и нови формуляри и протоколи, те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема „Здравните грижи на XXI век – съвременни аспекти и предизвикателства". Събитието се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и регионалната колегия на асоциацията в София.

Казваме, че здравеопазването е система, но аз добавям, че здравните грижи са и сърце, посочи Йотова.

Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че в основата е специалистът.

Живеем в ера на безпрецедентен технологичен напредък – дигитализация, изкуствен интелект, бързи иновации в медицината, които променят терапии, отбеляза Илияна Йотова. Но сред всички тези алгоритми и апарати в центъра има нещо много по-важно - човекът, с неговите радости и болки.

Вие поемате цялата грижа за пациентите и сте непрекъснато до тях, подчерта още Йотова.

Тя сподели, че е израснала сред лекари – баща, сестра и съпруг, затова добре разбира работата на специалистите по здравни грижи. Знам през какво преминавате – безсънните нощи, умората и горчивината, че вашият труд не е достатъчно оценен, посочи президентът, цитиран от БТА.

Искам да изкажа признание към всички вас за това, че думите, които казвате всеки път, се познават по делата. За да ви кажем наистина благодаря, държавата трябва да се замисли не толкова за това, което ви обещава с красивите думи, а с делата, за да се чувствате достойни в труда си, каза още президентът.

Скъпи медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори и лаборанти, не губете вяра в мисията си, каза Йотова. Благодаря ви, че не се отказвате, добави също тя. Вие сте нашите бели ангели, подчерта президентът.