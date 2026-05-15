Увеличиха на 6 г. затвор присъдата на водача, убил двама край Граф Игнатиево

Съставът приема, че годеницата му посягала към волана, но смята, че е трябвало да не допуска това

Пловдивският апелативен съд увеличи от 5 на 6 г. затвор присъдата на 20-годишния Илиян Иванов, който на 4 януари м. г. навлезе в насрещното с БМВ- си на пътя Карлово - Пловдив край Граф Игнатиево и се блъсна във фолксваген. Пътуващите в него съпрузи от Кърджалийско Сабахатин и Нефиде Джелил загинаха.

И пред първата, и пред втората инстанция Иванов и защитата му настояваха за условна присъда, защото годеницата му Христина Захариева, която била на седалката до него, му бутнала волана и така се стигнало до катастрофата. На фаталната дата Илиян потеглил с близки от Старо Железаре към Пловдив, по пътя му се обадила Христина и настояла да мине и да я вземе от Ръжево Конаре. Още щом седнала в автомобила, започнала да се разправя с приятеля си, че не се е сетил сам да покани. После намесила и ревност и в един момент пътник от задната седалка предложил той да шофира, а Илиян и Христина да се карат, колкото си искат, но водачът отказал. Годеницата го ударила, после посегнала отново и Илиян вдигнал ръката, с която държал волана, за да се предпази. Така загубил контрол над управлението. "Просто не очаквах, че ще ми бъде избутан воланът от годеницата му и нямах никакво време за реакция, за да предотвратя тази катастрофа", каза той пред Апелативния съд. Самата Христина твърди, че няма никакъв спомен от произшествието, макар да има данни, че е писала на сестра си в чат, че не е луда да си признае за бутането на волана.

Въззивният състав приема, че е имало намеса от нейна страна, но смята, че въпросът "точно как и от кого от двамата или и от двамата е предизвикано финалното движение на волана наляво остава неизяснен". Но е на мнение, че това не е от решаващо значение. "Важното е, че още на ръжевоконарския път той си е

позволил да участва с пасажерката до себе си в конфликт, който отвличал вниманието му и създавал риск за прерастване във физически сблъсък с потенциал за засягане на уредите за управление на МПС-то. Иначе казано, е започнал да губи контрол върху БМВ-то преди сюблимния момент", е записано в съдебното решение. С него се завишава и срокът на отнемане на книжката - от 5 на 8 години.

Произнасянето не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВКС.