Демерджиев за боя в Габрово: Седем роми от общинско жилище нападат 5 българи и турци със собствени жилища

Вътрешният министър Иван Демерджиев е възложил на инспектората на МВР да провери областната дирекция на МВР в Габрово, след масовия бой там в началото на месеца и последвалите протести. Това съобщи той по време на парламентарния контрол днес.

Сигналът на 112 е постъпил на 6 май в 23,23 часа. Той е бил за сбиване между две групи. Пристигнали са първо три екипа от районното в Габрово, а после и още два от криминална полиция. Установени са всички участници и поводът за конфликта. Задържани са двама пълнолетни.

Скандалът е между две групи, които живеят в съседство. Тази, която започва агресията, е в района от скоро - в общинско жилище от около девет месеца. Официално там се водят само баба и внучка. Другите участници в инцидента твърдят, че са на гости. Били са се седем роми. От другата страна са петима души от български и турски произход - общо пет човека от две семейства, които живеят в собствени жилища от десетина години. Пострадали са трима души - двама пълнолетни с леки телесни повреди и 16-годишен с прорезна рана на кутрето на дясната ръка.

В момента има един обвиняем, на когото му предстои мярка за неотклонение домашен арест.

Демерджиев разказа, че е взел мерки веднага след встъпването си в длъжност като министър. Изпратил е екипи на жандармерията, някои от силите патрулират пеша заедно с местните полицаи, други стоят в готовност. Имало е апели МВР да препятства протестиращите граждани, но Демерджиев заяви, че това не е работата на ведомството.

На 11 май главният секретар беше в Габрово и се срещна с областния управител и други замесени институции. Набелязани са мерки.

"Противодействието на уличната престъпност е приоритет за нас. На други места също се забелязват подобни действия и ескалации. От 13 май тече специализирана полицейска операция, която включва и т.нар битова престъпност", каза министър Демерджиев. Той увери, че и занапред ще ползва жандармерията за контролиране на реда, а не само да се явява при мирни протести.

Случаят придоби популярност, понеже в интернет се появиха видеа на боя. Габровци излизаха няколко пъти на протести в града с искане ромите да бъдат преместени другаде.