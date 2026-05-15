Иван Демерджиев няма да сменя полицейски шефове засега

Вътрешният министър Иван Демерджиев засега няма да сменя директорите на областните дирекции на МВР.

"Очаквам работа и резултати от тях, сериозно отношение към поверените им дирекции, не планирам да правя промени без да съм се запознал с работата, резултатите им, ще посетя всяка една дирекция, ще анализираме резултатите и ще поставим задачи и едва когато видим как се изпълняват тези задачи", каза Демерджиев в Народното събрание, където пристигна за първия си парламентарен контрол.

Той е изискал подробна информация от структурите на МВР за охраняваните лица, след като преди дни тричленната комисия, решаваща за НСО охраната на политици, взе решение службата вече да не пази лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тогава ще "предприеме действия, където има несъответствия".

Според Демерджиев трябва да се прецени колко души може да охранява НСО - какъв е капацитетът на службата. На тази база да се прецени какъв трябва да е охранявания кръг от хора, а за останалите има жандармерия към МВР и бюро за защита на свидетели към правосъдното министерство и Главна дирекция "Охрана", където има бюро за защита на магистрати.

"Много прецизно трябва да се разпределят между тези структури хората, които ще са охранявани, но хора без потенциална възможност за охрана не трябва да има. Трябва да се преценят предпоставките и кой е застрашен във връзка с работата си, а не по принцип заради други негови активности", коментира Демерджиев.

Той е възложил на полицейските шефове да проверяват местни междуличностни конфликти и развитието им във времето, подобни на този от село Говедарци, където вчера мъж намери бомба под колата си.

"Междуличностни отношения, а не класически тероризъм. Изяснили сме случая изцяло, взели сме необходимите мерки, не мисля, че съществува опасност по тази линия", обясни министърът. Колко е истинска гранатата, тепърва ще се изяснява.

Демерджиев изрази готовност да продължи да работи по случая "Петрохан", по който имало и нови данни, които обаче не разкри.