Частното средно училище „Питагор" отбелязва 15 години образователно дело, съобщиха пред БТА от учебното заведение.

Годишнината ще бъде чествана с юбилеен концерт на 18 май от 18:30 ч. в Зала 1 на Националния дворец на културата (НДК). На събитието ще бъде обявено откриването през учебната 2026-2027 година на второто училище „Питагор“ в България, което ще се намира във Варна.

Като част от честванията международните проекти на Училища по математика „Питагор“ ще бъдат представени от 16:30 ч. в НДК. Ще бъде обявено подписването на договор между Британското пансионно училище Gordonstoun и Училища по математика „Питагор“ за представителство и откриване на филиал в София за Югоизточна Европа. Gordonstoun е основано през 1934 г. в Североизточна Шотландия. В него своето образование получават принц Филип, съпруг на кралица Елизабет II, а по-късно и настоящият крал Чарлз III, както и редица други членове на кралското семейство.

На събитието ще бъде обявена подготовката за откриването на филиали в страните от Персийския залив в партньорство с водещи образователни и институционални партньори на Обединените арабски емирства. Очаква се първото математическо училище „Питагор“ в региона в партньорство с Министерството на образованието на ОАЕ да отвори врати и да посрещне своите ученици през 2028 година. Проектът е насочен към подготовката на високо квалифицирани млади кадри, способни да отговорят на нуждите на икономиката на бъдещето, казват от екипа.

В рамките на честванията в 16:30 ч. в НДК ще бъде представено и юбилейно издание на първия учебник по математика на български език - „Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете“. Той е преведен от руски език от Христо Ботев по молба на Хр. Г. Данов и издаден за пръв път в Букурещ пред 1873 г.

ЧСУ „Питагор“ преиздава учебника по случай 15-годишния си юбилей. Преиздаването на този труд не е поглед назад, а избор за бъдещето, казват организаторите. В свят на бърза информация и разпокъсано знание, екипът на училището казва, че вярва в цялостното образование – такова, което съчетава ум, характер и отговорност.