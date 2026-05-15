Пазарджик празнува на 21 май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 21 май, четвъртък, Денят на Светите равноапостоли Константин и Елена, Пазарджик ще отбележи своя празник с тържествена програма, изпълнена с духовност, музика, традиции и празнично настроение. Това информираха от местната общинска администрация.

Празничният ден ще започне в 08:00 ч. с тържествена света литургия в храм „Св. Св. Константин и Елена". В 10:30 ч. от църквата ще тръгне литийно шествие към площад „Константин Величков".

По същото време на централния площад жителите и гостите на града ще могат да се насладят на изпълнение на Симфонично-оперно дружество „Маестро Георги Атанасов".

В 11:00 ч. ще се състои официалната церемония по издигане на знамето на Пазарджик, последвана от тържествен благодарствен водосвет и приветствия от официалните гости към жителите и гостите на града.

От 11:30 ч. на площад „Константин Величков" започва празнична програма с участието на изпълнители и състави от Пазарджик. По същото време в градинката пред хотел „Тракия" ще се проведе концертна програма с участието на самодейни състави от общината.

Празничните прояви продължават и вечерта. От 18:00 ч. в парк „Градините на света" ще започне концерт с участието на Торино и Пашата.

Кулминацията на празничния ден ще бъде от 20:00 ч. на площад „Константин Величков" с концерт на обичаните български изпълнители Деси Добрева, Силвия Кацарова и Мария Илиева. Водещ на вечерната програма ще бъде Атанас Стоянов – Наско от БГ радио.

Община Пазарджик кани всички жители и гости на града да споделят празничния ден и заедно да отбележат духа, историята и бъдещето на Пазарджик.