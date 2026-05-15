100-годишен юбилей празнува баба Ташина, която има 7 деца, 12 внуци, 12 правнуци и 6 праправнуци

100 години празнува днес Ташина Пейчева, която е сред най-възрастните жители на община Гоце Делчев. Тя е родена на 15 май 1926 година и днес отбеляза своя вековен юбилей заедно със семейството си. Празника уважи и кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, който посети столетницата заедно с Костадин Харисков - началник на отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности".

„Вашият личен празник е един прекрасен повод за житейска равносметка, защото Вие сте от хората, които имате с какво да се гордеете – прекрасна и любяща майка, всеотдайна баба и прабаба, достойна и трудолюбива жена, истински боец по дух!", се казва в поздравителния адрес до Ташина Пейчева от кмета на община Гоце Делчев. Освен него, тя получи и други подаръци за своя 100 – годишен юбилей.

И до днес, въпреки напредналата си възраст, баба Ташина има желание за работа, но за съжаление физическото й състояние не го позволява. Целият си живот е прекарала в труд и грижи за седемте си деца – двама сина и пет дъщери. Днес двама от тях вече не са между живите, но майка им се радва на общо 12 внука, 12 правнука и 6 праправнука. Голяма част от тях се събраха днес, за да отбележат голямото събитие в семейството и да поздравят юбилярката.

Баба Ташина е имала изключително труден живот – останала е без майка на 6 години, живяла е в много лишения и непрекъснато е работила, но винаги е била усмихната и позитивно настроена към живота. Може би това е една от причините да изгради силен характер и да доживее до тази възраст, коментираха днес нейните близки. Тя бе щастлива да сподели празника със семейството си и пожела да си каже наздраве с всички.

"Всеки ден си пийва по 20 грама ракия и обича да стои на въздух, когато е хубаво времето", разказа синът й Йордан. Днешният ден наистина е много голям празник в семейството, защото на този ден е родена и една от внучките на Ташина Пейчева. Тайната на нейното дълголетие за дъщерите и внуците й си остава загадка, но може би то се дължи на непрекъснатата й физическа активност допреди 3 години и доброто й сърце.

За нейно здраве цялото семейство отправи топли пожелания, а баба Ташина духна свещта с цифрата 100 и пожела на всички да се вслушват в мъдростта на годините, както го прави тя.