Почина жената, блъсната от кола на шосето в Кресна

Жената, която бе блъсната от кола на главния път Е-79 в Кресна, е починала, съобщиха от полицията.

Тежкият инцидент стана около 09:50 часа днес. На първокласен път Е-79 в гр. Кресна лек автомобил "Опел Астра" е блъснал жена 82-годишна жена от града, която е пресичала на необозначено за целта място. Тя бе транспортирана с травми на главата, крака и гръбначния стълб в МБАЛ-Благоевград. Малко по-късно е починала от тежките травми, несъвместими с живота.

Движението се регулира от полицейските служители на място, като автомобилите се пренасочват и в двете посоки през с. Сливница.