ДГ „Снежанка" отбеляза 40 години от създаването си с празничен концерт

Четири десетилетия от основаването на Детска градина „Снежанка" бяха отбелязани с празнично събитие в двора на учебното заведение, което събра деца от възрастовите групи, родители, педагогически и непедагогически специалисти, бивши и настоящи служители, както и официални гости.

Сред присъстващите бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева, както и Донка Алипиева – дългогодишен директор на детската градина, ръководила институцията в продължение на 19 години.

В приветствието си директорът Екатерина Иванова благодари на педагогическия и непедагогическия екип за последователната работа, ангажираността и отговорността към децата и техните семейства.

По повод годишнината кметът Пенчо Милков връчи на директора на ДГ „Снежанка" почетен плакет от името на Община Русе в знак на признателност за приноса на детската градина към предучилищното образование и възпитанието на поколения деца. „40 години са период, в който се изграждат традиции и устойчив модел на работа. ДГ „Снежанка" е утвърдено образователно пространство, в което децата получават основни знания, умения и подкрепа", заяви кметът Пенчо Милков.

„Детската градина е първата важна стъпка в образованието на всяко дете. Успехите на ДГ „Снежанка" са резултат от професионализъм, постоянство и грижа към децата. Пожелавам на екипа да продължава да работи със същата ангажираност и отговорност", заяви д-р Росица Георгиева.

Празничната програма включваше музикални и танцови изпълнения, подготвени от децата и техните учители, които представиха резултатите от съвместната работа през учебната година.