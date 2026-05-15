Скандал за паркиране с депутата Ивайло Мирчев, има поне един задържан

Ивайло Мирчев Снимка: Румяна Тонева

Скандал за неправилно паркиране на млад мъж, който получил забележка от депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев завърши с поне един задържан, научи "24 часа". Случаят е от вчера в столичния кв. "Лозенец", където Мирчев живее.

По неофициална информация вчера Мирчев, който е съпредседател на "Да, България" се прибирал. Видял млад мъж, работещ като доставчик, и му направил забележка, че е паркирал неправилно. Той обаче не се трогнал от депутата и му казал, че първо ще си свърши работата. Тогава Мирчев извадил телефона си и започнал да снима, твърдял в показанията си доставчикът.

Какво точно се е случило след това не е много ясно. В социалните мрежи дори се твърди за шамар, отнесен от депутата. "24 часа" не можа да намери потвърждение за удари.

Знае се обаче, че поне един човек е бил задържан. Подробности се очакват на по-късен етап.

"24 часа" потърси Ивайло Мирчев за коментар, но депутатът не отговаря на телефонни обаждания засега.

