Протест на мотористи затваря пътен възел към АМ"Тракия"

Днес в късния следобед временно ще бъде затворен пътен участък от Пазарджик към с.Гелеменово и автомагистрала "Тракия" и това ще създаде затруднения за пътуващите от и към АМ "Тракия" и гр. Панагюрище. Причината е протест на мотористи срещу поскъпване на гражданската отговорност. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че полицейските органи от ОДМВР и РУ-Пазарджик ще охраняват предварително заявения протест на мотористите от пазарджишки мото клубове.

Протестът ще се проведе в района на главен път II-37 , в близост до разклона за село Сарая, а това е и шосето към пътен възел Гелеменово от АМ "Тракия".

В тази връзка при затваряне на шосето препоръчваме да се използват обходни маршрути: От Пазарджик по посока за АМ "Тракия" - да се използва пътя през село Драгор-Динката-Калугерово и пътен възел Калугерово. От АМ "Тракия" по посока за гр. Пазарджик - да се използва или отбивката при пътен възел Калугерово или тази при пътен възел Цалапица.

Навсякъде ще има разположени екипи на полицията, които при необходимост ще регулират движението и указват на водачите какво да правят. От полицията умоляват водачите за търпение, движение със съобразена скорост и спазване на необходимата дистанция.