ОИК проверява кмета на столичния район "Изгрев" - законно ли е бил в дълга отпуска

Спазил съм закона, нямам никакви притеснения, заяви д-р Делян Георгиев

Общинската избирателна комисия в София проверява кмета на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. Проверката трябва да изясни дали законно е бил в дълга отпуска в началото на тази година.

Сигналът до ОИК е подаден от Николай Георгиев и с него се иска ОИК да установи дали има наличие на основание за предсрочно прекратяване на правомощията на районния кмет. Той е разгледан от ОИК на заседание в четвъртък вечерта.

От протокола на заседанието, публикуван на сайта на ОИК, става ясно, че в сигнала се твърди, че кметът на район "Изгрев" отсъства от работа за период, надвишаващ един месец. Според Георгиев отсъствието било свързано с пребиваване извън страната, а районът се управлявал от заместник-кмет въз основа на издадена заповед.

"За правилното изясняване на случая от фактическа и правна страна следва да бъдат събрани допълнителни доказателства и информация от компетентни органи и институции", пише в протокола от заседанието.

Затова ОИК ще иска информация от кмета на София Васил Терзиев и заверено копие от депозирано уведомление, ако е налично, подадени от д-р Георгиев, за отсъствията му за периода от 1 януари тази година до момента.

От Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР ще се изиска писмена справка за всички регистрирани влизания и излизания от страната на районния кмет за същия период.

Самият д-р Георгиев пък ще трябва да предостави на ОИК препис от своя заповед, с която определя свой заместник и всички налични писмени документи относно ползван платен и неплатен отпуск за същия период.

Едва след установяване на всички факти ОИК ще може да се произнесе дали са налице данни за прекратяване на правомощията на районния кмет.

Пред "24 часа" д-р Георгиев категорично отрече твърденията в сигнала.

"В него се твърди, че съм бил в неплатен отпуск, което не отговаря на истината. Бил съм в платен годишен отпуск, какъвто ми се полага по закон. Сигналът е безпочвен и няма да доведе до абсолютно нищо. Спазил съм закона. Очевидно се търси опит за механична промяна на волеизявалението на жителите на район "Изгрев", които ми гласуваха доверие за втори мандат, но това няма да стане. Изненадан съм, че има хора, които се занимават с това да подават подобни сигнали, но очевидно имат някаква мотивация", заяви д-р Георгиев.

На въпрос колко време е бил в отпуск, той не можа да си спомни, но отново подчерта, че е спазил закона.

Д-р Георгиев е втори мандат кмет на "Изгрев". За първия той бе издигнат от БСП, а на последните местни избори през 2023 г. - от "Спаси София".

Партията обаче свали доверието си от него след негов доклад, който бе определен като скандален, за продажба на 4 общински имота срещу изграждането на нова сграда на районната администрация на "Изгрев". Решението в момента се оспорва в съда от кмета Терзиев.

От началото на мандата след сигнал ОИК прекрати правомощията на кмета на "Оборище" Георги Кузмов. Той обаче се яви отново на частичните избори на 16 март 2025 г. и ги спечели. Пак по сигнал ОИК прекрати и правомощията на бившия кмет на "Искър" Ясен Русев. Той също се кандидатира отново, но загуби частичния местен вот през юни миналата година. Тогава частични избори имаше и в столичния район "Слатина" отново заради предсрочно прекратени правомощия, но кметът Георги Илиев ги спечели отново. Подобна процедура имаше и срещу кмета на "Илинден" Емил Бранчевски, но Върховният административен съд отмени решението на ОИК за отстраняване на кмета.

На 14 юни пък в район "Средец" предстоят частични местни избори за районен кмет, след като Трайчо Трайков напусна поста, за да стане служебен министър на енергетиката. Сега той отново се кандидатира за кмет на "Средец".