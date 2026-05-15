С песни, рози и кръшно хоро гимназията по хранителни технологии в Пловдив изпрати зрелостниците си (Снимки)

Директорката ги описа като бъдещи биотехнолози, лаборанти, експерти по качество и майстори на техниката

С роза за всеки класен ръководител и голямо хоро на песните "Мома Яница" и "Пойди, мамо, пойди" дванадесетокласниците от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив отпразнуваха изпращането си дни преди държавния изпит, който ги очаква на 20 и 22 май.

Момчетата се бяха подготвили с роза за класните си, а след това поканиха всички учители на танц в двора на училището под аплодисментите на цялата гимназия, събрала се да изпрати абитуриентите. Песента "Учителко любима, подавам ти ръка" просълзи от щастие класните ръководители.

Всеки клас премина под арка от балони със специално избрана музикална визитка, която ги описва най-много. Звучаха песни на Слави Трифонов, Джъстин Бийбър, Queen, Криско до Били Хлапето.

"Благодаря ви, че ми позволихте да открадна частица от вашата младост, да се огледам в надеждите ви и да преживея отново вашите първи трепети", обърна се към зрелостниците директорът на училището инж. Людмила Ганчева. И допълни, че вече вижда в лицата им бъдещите биотехнолози, лаборанти, експерти по качество и майстори на техниката.

По време на тържеството бяха връчени десетки дипломи и грамоти на всички, завършващи с отличен успех, както и на учениците, прославили доброто име на гимназията.

Още една изненада развълнува всички - учителката по руски език Ивелина Иванова, пременена в народна носия, се впусна в народен танц заедно с двама изявени танцьори от гимназията - Петър Ганчев и Григор Паликрушев.