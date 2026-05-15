Иван Демерджиев дойде за имотните измамници: Очаквам да се стигне до върха на тази схема

Има данни за откраднати нотариални актове от бившия нотариат

Вътрешният министър Иван Демерджиев дойде на брифинга на СДВР и Софийската районна прокуратура (СРП) за разбитата група имотни измамници. По-рано днес той съобщи за четирима обвинени. Очакваше се в брифинга да участват само шефът на СДВР Любомир Николов и Николай Николаев от СРП. По данни на "24 часа" сред задържаните са Георги Янев - Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков. Двамата бяха задържани при акция на СДВР в столичните кв. "Факултета", кв. "Люлин" и в центъра на София.

"Искам да подчертая, че прави впечатление доброто взаимодействие между полицията и прокуратурата. Наскоро разговарях с Ваня Стефанова, и.ф. главен прокурор. Очаквам навсякъде да има такова добро взаимодействие, защото не навсякъде го има. Поиска такава работа и по други приоритети като борбата с дрогата и с корупцията.

Очаквам да се стигне до най-високите нива на тази мрежа", каза вътрешният министър. И призова хората да подават сигнали. Увери ги, че няма да има нито един пренебрегнат сигнал.

Задържани са 9 души след оперативна информация. Има 9 и иска на жилища и офиси и 6 на коли, каза Николов. При тях се натъкнал на лични карти, които трябвало да са при собствениците си, нотариално актове и дори документи за 9 прехвърляния на имоти. За тях човекът получил едва 1000 евро. Николов неофициално потвърди, че единият задържан е Борис Янков. Нарече го само нотариус с отнети права. И спомена за Джеймса, който имал множество криминални регистрации. Посочи, че счита акцията за успешна, защото са предотвратени множество имотни измами на малограмотни и самотни хора, каро целта била да се отнеме най-ценното им - техните домове.

Назад във времето схемите били чрез заблуждаване на самотно живеещи възрастни хора. Тогава ги лъгали, че ще ги гледат до живот след прехвърляне на имота. Вместо това веднага ги гонели.

Новата схема обаче била с безстопанствен имот на починал човек. Водели се бушони и свидетели, които твърдели, че той го владеел от 10 години. След това препродавали имота на добросъвестен купувач, като така смятали жилището за препрано. Николов спомена за около 5 млн. евро, генерирани от схемата.

"Нямаме данни за връзка от гробищата. Смятаме, че документите, които бившият нотариус е имал, са откраднати от бившия нотариат. Те нямат аналог", каза Николов. Били откраднати от Агенцията по вписванията, а освен това имало пишеща машина. Точно с такива устройства се пишели нотариалните актове преди години. Засега не е ясно дали те са ползвани, но при починал човек можело да се направят много измами с тях.

Николаев пък обясни, че засега обвинението е за една измама. Обещали на уязвимо лице 20 000 евро, за да им прехвърли жилището си и да живее в него срещу гледане. Сделката била изповядана, без то да получи парите. Освен това бил изгонен от жилището си. Обвинените са четирима, те са задържани за до 72 часа и утре ще им се иска постоянен арест. Ще се търси вариант четиримата да бъдат обвинени и за престъпна група, а не само един случай.

Прокурорът посочи, че от миналата година работили със СДВР срещу имотните измами. И посочи, че в правосъдното министерство има готов законопроект, който можел да помогне, тъй като престъпниците знаят закона.

Прокурорът обясни, че срещу Джеймса и Янков е имало дело в закритата спецпрокуратура. При закриването й то отишло в Софийската градска прокуратура. Тя преценила, че няма данни за група и затова СРП и в момента разследва случая.