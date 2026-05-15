Съвет на земеделските министри на България от последните над 30 години ще се среща всеки месец

Съвет на земеделските министри на България от последните над 30 години ще се среща всеки месец, за да обменя опит и идеи. Това бе съобщено на брифинг след първата официална среща на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с негови предшественици. Само трима от бившите министри не са могли да дойдат на срещата днес.

През 2025 г. този клуб имаше няколко неформални срещи и с встъпването си в длъжност реших да го официализирам, каза Пламен Абровски. Според него всеки, заемал поста министър, може да допринесе с опита, визията и погледа си. Когато си министър, не можеш да погледнеш отстрани, а всеки от тях може да го направи, коментира Абровски.

Първата официална дискусия на съвета е била по внесените два законопроекта за овладяване на високите цени на храните.

По думите на Явор Гечев всеки от присъстващите има опита и собственото си мнение, а авторитетът му трябва да допринася за по-добро. Той подчерта, че от този съвет не се очакват политически изявления, а целта му е да дава съвети на министъра, за да подпомага по-добрата политика. Нещата, които ще си казваме тук, са строго експертни и не са за политическа употреба, допълни Гечев.

Според Васил Грудев новината на деня е, че всички са седнали на една маса, дискутирали са и всеки е изказал мнението си. В нито един друг сектор подобен формат на съвет не е действал в страната, посочи той. Грудев смята, че ако участниците във формата успеят да се обединят въпреки всичките си различия – политически, икономически и социални, тяхната подкрепа към министър Абровски и към българското земеделие ще бъде ползотворна.

Министър Абровски заяви, че на база чутото от предшествениците си ще обогати своето виждане. По думите му днешната дискусия е била много ползотворна и на нея са били представени множество идеи, пише БТА.

Пламен Абровски каза, че в следващия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) България трябва да изготви национален план, за който Европейската комисия (ЕК) ще даде конкретни препоръки. Те се изготвят на база срещите, предложенията и визията на България по шестте приоритета за развитие на Европейския съюз (ЕС). Министър Абровски допълни, че напояването ще бъде абсолютен приоритет.

