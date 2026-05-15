Съвет на земеделските министри на България от последните над 30 години ще се среща всеки месец, за да обменя опит и идеи. Това бе съобщено на брифинг след първата официална среща на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с негови предшественици. Само трима от бившите министри не са могли да дойдат на срещата днес.

През 2025 г. този клуб имаше няколко неформални срещи и с встъпването си в длъжност реших да го официализирам, каза Пламен Абровски. Според него всеки, заемал поста министър, може да допринесе с опита, визията и погледа си. Когато си министър, не можеш да погледнеш отстрани, а всеки от тях може да го направи, коментира Абровски.

Първата официална дискусия на съвета е била по внесените два законопроекта за овладяване на високите цени на храните.

По думите на Явор Гечев всеки от присъстващите има опита и собственото си мнение, а авторитетът му трябва да допринася за по-добро. Той подчерта, че от този съвет не се очакват политически изявления, а целта му е да дава съвети на министъра, за да подпомага по-добрата политика. Нещата, които ще си казваме тук, са строго експертни и не са за политическа употреба, допълни Гечев.

Според Васил Грудев новината на деня е, че всички са седнали на една маса, дискутирали са и всеки е изказал мнението си. В нито един друг сектор подобен формат на съвет не е действал в страната, посочи той. Грудев смята, че ако участниците във формата успеят да се обединят въпреки всичките си различия – политически, икономически и социални, тяхната подкрепа към министър Абровски и към българското земеделие ще бъде ползотворна.

Министър Абровски заяви, че на база чутото от предшествениците си ще обогати своето виждане. По думите му днешната дискусия е била много ползотворна и на нея са били представени множество идеи, пише БТА.

Пламен Абровски каза, че в следващия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) България трябва да изготви национален план, за който Европейската комисия (ЕК) ще даде конкретни препоръки. Те се изготвят на база срещите, предложенията и визията на България по шестте приоритета за развитие на Европейския съюз (ЕС). Министър Абровски допълни, че напояването ще бъде абсолютен приоритет.