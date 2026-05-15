Откриха нов център за административно обслужване на РЗОК в Добрич

Нов център за административно обслужване на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Добрич беше официално с водосвет, отслужен от отец Петър, в Добрич. Новият център до входа на Областната администрация и осигурява по-достъпно, качествено и ефективно административно обслужване за гражданите. На събитието присъстваха доц. д-р Петко Стефановски – управител на НЗОК, областният управител на Добрич Руслан Томов, зам.-кметът на община Добрич Владимир Трендафилов и др.

Директорът на РЗОК – Добрич, Радка Георгиева определи откриването като „сбъдване на една дългогодишна необходимост". Тя подчерта, че досегашното разположение на институцията на четвъртия етаж без асансьор е създавало сериозни затруднения за възрастни хора, майки с деца, хронично болни и хора с увреждания.

„Това беше препятствие, бариера за гражданите, които най-много се нуждаеха от нас", заяви Георгиева. По думите й новият център е резултат от дългогодишни усилия и стремеж администрацията да бъде по-близо до хората. Тя благодари на жителите на област Добрич за търпението през годините, както и на ръководството на НЗОК, институциите, фирмите и служителите, допринесли за реализирането на проекта.

Доц. д-р Петко Стефановски също акцентира върху значението на новия административен център за гражданите. „Ние сме тук не просто за да бъдем една администрация, а за да помагаме на хората", каза той. Доц. д-р Стефановски благодари на община Добрич за предоставения терен, както и на всички, участвали в изграждането на центъра..Лентата на новия Център за административно обслужване бе прерязана от Радка Георгиева и доц. д-р Петко Стефановски.