Фалшиви луксозни чанти и шапки иззеха от магазин в курорта Албена

Чанти и шапки – менте иззеха от магазин в курорта „Албена", съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 14 май е извършена проверка на търговски обект в курорта „Албена". Установени са и иззети по надлежен ред чанти и шапки с логото на световноизвестни марки. Те са се продавали в магазина без разрешението на притежателя на изключителното право. По случая е образувано досъдебно производство.

Това е пореден случай на откриване на стоки – менте в търговски обекти в региона. Спортни и други стоки бяха иззети от магазини в Добрич, Балчик и др.