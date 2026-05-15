Собственик на заведение отрича да е плашил с убийство секретаря на Бачковския манастир

Георги Паунов е обвинен и в хулиганство, по делото ще се разпитват свидетели

Районният съд в Асеновград ще трябва да установи бил ли е заплашен с убийство секретарят на Бачковския манастир Васил Апостолов от собственика на ресторант до обителта Георги Паунов. 69-годишният мъж е обвинен в закана за убийство и на концесионера на паркинга до манастира Георги Воденичаров, в престъпление против правосъдието и в хулиганство. Той обаче не се признава за виновен и делото ще се гледа по общия ред с разпит на свидетели.

Както "24 часа" вече писа, Паунов беше арестуван на 1 януари м.г. По време на заседанието, в което той беше пуснат под гаранция, прокурор Александър Михайлов изтъкна, че в случая не става въпрос за обикновени закани, а за демонстрации. Скандалът се разиграл на паркинга, а бизнесменът заплашвал да изкорми двамата мъже, докато размятал нож. Пред съда тогава Георги Паунов заяви, че всъщност е бил ритнат и бутнат на земята от Воденичаров, а всичко се случило в имот, който е негова собственост.

Днес единият от адвокатите на подсъдимия - бившият съдия Боян Кюртов, посочи, че има резерви към обвинителния акт, но съдия Стефка Пашова не намери проблеми с документа и обяви възраженията му за неоснователни. Двамата пострадали бяха конституирани като частни обвинители, съдът прие за съвместно разглеждане и гражданските им искове. Васил Апостолов настоява за 12 000 евро, а Георги Воденичаров - за 10 000.