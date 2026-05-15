Тротинетка блъсна пешеходка на велоалея в Пловдив

Пешеходка е пострадала при произшествие на велоалея на бул. "Княгиня Мария-Луиза" в Пловдив, съобщават от полицията. По предварителна информация жената била ударена от водач на тротинетка, който е тестван за алкохол, резултатът е отрицателен. Пострадалата жена е транспортирана в болница за прегледи. Причините за инцидента се изясняват.

Това е второ за деня произшествие с такова превозно средство. След 7,30 ч. тази сутрин 20-годишна жена преминавала с електрическа тротинетка по пешеходна пътека на кръговото кръстовище на Водната палата, когато била блъсната от лек автомобил.