Полицията ще регулира трафика на протеста на мотористите край Пловдив

Полицията в Пловдив е създала организация за осигуряване на обществения ред и въвеждане на временно ограничение на движението във връзка със заявени протестни действия от водачи на мотоциклети днес, съобщават от МВР. Според постъпилото уведомление се очаква в интервала от 18 до 19 ч. да се проведат мотошествия в две зони на околовръстния път на Пловдив: в близост до кръговото движение с Пазарджишко шосе и с Асеновградско шосе.

За участниците е предвиден полицейски съпровод, като единият лъч ще тръгне от ул. „Дилянка" към Пазарджишко шосе, а другият – от бензиностанция „Лукойл" на Асеновградско шосе. Не се предвижда спиране на движението по улици в Пловдив. На местата за обходни маршрути ще има позиционирани полицейски екипи.

Подобни мерки се вземат и за протестни мотошествия в същия часови диапазон на територията на Асеновград и Карлово.

Мотористите протестират заради високите цени на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".