Не са били Ивайло Мирчев, само му се приплъзнали по лявата буза (Видео)

"Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого. Снощи малко след 20 ч прибирах детето ми от екскурзия и пред вкъщи, на единствения път, по който мога да мина до гаража си, беше запушил улицата. Помолих водача на автомобила да се премести, защото буквално нямам от къде да мина, той отказа неколкократно и извадих телефона си да го снимам. Това го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато съм в колата си, дойде при мен. Приплъзна се върху лявата ми буза. Обадих се на 112, както се прави. Човекът се изнерви, беше в много странно състояние".

Това разказа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който вчера е участвал в свада заради неправилно паркиране пред дома си. Доставчик с кола е паркирал неправилно, след което му е посегнал. Информацията първо се появи неофициално, но в последствие шефът на СДВР потвърди, че има такъв сигнал. Той обаче разказа, че Мирчев е бил ударен няколко пъти, макар това да не личи в съдебномедицинската експертиза.

След като депутатът се обадил на 112, нападателят тръгнал да си ходи с колата. Мирчев го призовал да остане и "опитал да го спре", докато дойде полицията. Днес той е говорил с изпълнителния директор на фирмата, в която работи доставчикът, и изразил притеснения за служителя и състоянието му. Става дума за фирма за доставки на храна.

"Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, когато човек регира по подобен неадекватен начин. Нямам никакви претенции към човека, нито мисля да предявявам такива, притесненията ми са за човека, защото беше в неадекватно състояние. Апелът ми към полицаите беше да проверят да не стане по-голяма беля след това, защото имаше свидетели и съседи, които снимаха. Той си нагруби и клиента. Това е битово, но такива неща се случват постоянно", каза още Мирчев.

Малко по-късно Ивайло Мирчев пусна във фейсбук видео от случката. На него се чува как депутатът разказва на телефон 112, че куриерът го е ударил. Впоследствие пък докато другият мъж опитва да си тръгне, депутатът застава пред колата му, за да го накара да изкача полиция. А куриерът в опита си да се измъкне дори качва леко Мирчев на капака си, успява да го отмести и с мръсна газ се изнася. Във видеото се вижда дори как поизнервеният куриер се скарва на човека, който някъде по средата на случката слиза да си вземе поръчаната храна.