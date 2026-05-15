Министър Пеев и Симеон Сакскобургготски валидираха първите пощенски марки, посветени на българските царици

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и почетният председател на Съюза на българските филателисти Симеон Сакскобургготски валидираха първите пощенски марки от ново издание, посветено на български царици, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Изданието обединява образите на княгиня Мария, Йоанна Савойска, Ирина Лакапина и Маргарита Сакскобургготска.

Министър Пеев отбеляза по време на церемонията, че изданието събира различни епохи от българската история и припомня личности, оставили значима следа в държавността и културата.

„Убеден съм, че това издание ще бъде оценено както от филателистите, така и от всички, които обичат българската история. То слага начало на една обичана филателна поредица", посочи той.

Министърът поздрави художника Тодор Ангелиев за проекта, посветен на силните жени до българските владетели, а Симеон Сакскобургготски благодари за издаването на марките и поднесе на министъра златна значка на Съюза на българските филателисти.

На събитието са присъствали също изпълнителният директор на "Български пощи" Здравко Анакиев, председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев и други.