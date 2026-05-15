109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица

Екип на Изпълнителна агенция по горите задържа 27 куб. м незаконна дървесина в района на гр. Белица, землището на с. Дагоново. Нарушението е установено при проверка, извършена на 12 май, съобщиха от ИАГ.

При обход на сечището проверяващите установили незаконна сеч на 109 бр. без позволително за сеч и контролна горска марка в основата на пъна. При документална проверка в регистъра на ИАГ са установени и несъответствия по данните по изготвения технологичен план. Добитата незаконна дървесина е задържана в близост до мястото на добив.

Съставен е АУАН и са дадени разпореждания за допълнителни проверки и предприемане на административно-наказателни мерки.