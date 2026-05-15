ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пантеонът на възрожденците грейва в лилаво в подкр...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22854909 www.24chasa.bg

109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица

Тони Маскръчка

456
109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: Изпълнителна агенция по горите

Екип на Изпълнителна агенция по горите задържа 27 куб. м незаконна дървесина в района на гр. Белица, землището на с. Дагоново. Нарушението е установено при проверка, извършена на 12 май, съобщиха от ИАГ.

При обход на сечището проверяващите установили незаконна сеч на 109 бр. без позволително за сеч и контролна горска марка в основата на пъна. При документална проверка в регистъра на ИАГ са установени и несъответствия по данните по изготвения технологичен план. Добитата незаконна дървесина е задържана в близост до мястото на добив.

Съставен е АУАН и са дадени разпореждания за допълнителни проверки и предприемане на административно-наказателни мерки.

109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: Изпълнителна агенция по горите
109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: ИАГ
109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: Изпълнителна агенция по горите
109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: ИАГ
109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: Изпълнителна агенция по горите
109 незаконно отсечени дървета откриха горски край Белица. СНИМКИ: ИАГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)